  • 2020年11月9日 星期一
  • 24º
  • 44%
熱門： 美國大選特朗普拜登余慕蓮九巴車長

日報新聞 > 馬經

馬場浮世繪——潘明輝怪獸厨神收壽禮

2020-11-09 列印
馬場浮世繪——潘明輝怪獸厨神收壽禮
Previous Next

　　今日迎來二十七歲牛一的潘明輝，昨日已經提前收到壽禮，因為他在第四場賽事憑何廄「怪獸厨神」贏馬，這對騎師來說，當然是最好的生日禮物，難怪賽後小潘笑得特別開心！

馬場浮世繪
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd