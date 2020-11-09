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馬場浮世繪——史卓豐停賽前連場搏殺

2020-11-09 列印
馬場浮世繪——史卓豐停賽前連場搏殺
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　　騎師停賽前夕，往往鬥志特別旺盛，例如下周三要坐馬監的史卓豐，昨日便成績不俗，除了憑「戰鬥英雄」贏馬，「勤德兼備」入Q，另外還有三席殿軍，連場都有獎金收！

馬場浮世繪
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