﻿雄深雅健——為變而變 不如不變

四班賽程多，任何路程獎金都一樣，若無必要，根本無誘因轉程，話雖如此，卻有唔少馬房，反其道而行，經常幫旗下馬轉路程，講好聽是尋改變、求突破，唔好聽則是全無章法，無目的、無把握的為變而變。



若因賽程限制，無得怪，倘若唔係，被動的我們，得要小心對待這類馬。



今周三四班千二（第一組），被編同場「福滿寶」與「軒轅又牽」，最近部署都令人不解，「福滿寶」初出贏千二，賀賢竟然連續兩次，安排增程跑一哩，錄得連敗，完全唔明此乃何種策略？「軒轅又牽」前仗千二入Ｑ，上仗再出，該晚明有千二賽程，丁冠豪竟捨千二，決定縮程跑一千，結果當然與「福滿寶」一樣殊途同歸。



今次一齊行番舊路，大抵已率先鎖定此個一放、一追組合。



子健