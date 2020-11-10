﻿輝灑自如——買馬摸過先放心

大部份買家出席馬匹試跑拍賣會前，都會做定功課，在網上看過試跑片段。不過千萬要記住，在屏幕中看到的片段，都是平面影像，只要將鏡頭推近，有些馬匹即使只跳出慢時間，看起來也氣勢相當，所以必須要多比較，而且特別留意鞍上人的姿態，才分得出走勢是否出色。



今年因為絕大部份的海外買家都無法親臨現場，所以各大拍賣行都增添更多影片，例如馬兒出跳前的準備，試跑完收停後的片段，務求令大家更有信心出價。



然而真正專業的代理，如果未見過馬匹真身，也不可能有百分百的信心。即使看過再多的片段，始終都要經過親身接觸。例如四隻腳的筋腱是否健康？馬背的線條等，都要用手摸過才知曉。慶幸以個人多年來的網絡，總算是有信得過的人可在當地代為實測，但信心總亦打了折扣。



在此前提下，最合適的做法自然是跟客人表示宜訂較低預算，減低不明朗的風險。



朱鎮輝