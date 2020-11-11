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重點出擊——傳奇 冷膽佳選

2020-11-11 列印
　　同文前輩章名心思細密，剛戰在公仔箱內提供「木火同明」，原因是早前馬兒跑谷草千二遇逆境走近，隔一仗後鳥倦知還終於再次上名，果然判斷力極佳！其實這類情況時有發生。

  今次舊事重提，在於早前筆者曾推介「傳奇」，雖然今次由田草千四轉戰谷草千二，性質並不一樣，但我上次介紹的原因出於今季總場次009，看該賽前五名馬匹，包括「勁搏」、「將耀」、「佳運來」及「志在四方」，甚至乎較後過終點的「天池怪俠」和「星運明爵」，之後統統有佳作，唯獨「傳奇」仍未交出成績，可能田草對手級數較高吧！

  前仗「傳奇」角逐谷草千二，沿途走外疊極度不利，敗績未可作準。今場有快馬開路，際遇應較理想，看牠轉入鄭廄未有缺課情況，今次重返贏馬路程兼排檔轉佳，實屬冷膽佳選。

安西教練

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