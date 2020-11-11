  • 2020年11月11日 星期三
  • 23º
  • 60%
熱門： DQ泛民拜登蘇屋邨命案鄭俊弘

日報新聞 > 馬經

伊仁絮語——凱旋來試準出擊

2020-11-11 列印
　　第三場「萬市之光」十月初試泥閘交出不俗走勢，狀態已入正軌。今仗初出雖排外檔，形勢看似欠理想，但同場有「好甜橙」、「合金皇」及「上校」等快馬，若牠能在賽事早段及時取得遮擋，也有機會衝入前列。

  第八場「凱旋來」上季曾負頂磅擊敗「紅星」、「明駿之星」及「會長之星」等谷草專家，現評分則屆歷史新低，照計已有迴旋之力。雖然牠上仗衝刺流於均速，但細看莫雷拉並無大力催策，本身末段締速卻不算差，經已試準性能。今仗改配彭國年是冷人冷馬，值得敲捧。



Ian

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd