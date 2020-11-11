  • 2020年11月11日 星期三
  • 23º
  • 60%
熱門： DQ泛民拜登蘇屋邨命案鄭俊弘

日報新聞 > 馬經

勝在有方——太陽戰馬有望贏馬

2020-11-11 列印
　　「太陽戰馬」在港雖然二十六戰未勝，但外地六戰得三W三P，懂出頭而有忠心準繩模式。上季初可在四班谷草千二跟「晨曦飛馬」鬥得接近而氣走「傳奇」，屬強組亞軍。轉到田草跟超級馬「合衷共濟」串Q後，表現反覆回落，但季尾仍兩度入位，從七十分降下之自購馬，現居五班怎計也有利。熱身兩仗後稍休近六星期，最近加強準備兼起用雷神，情況一如新勝此程之廄侶「豹子膽」，切入一二疊前置後，有望贏馬交代。

  「千里駿駒」於四班之表現稍不及前駒，但剛戰因腳傷缺陣近一年也能追入季軍，耗力不算多，排檔轉佳而續配潘頓，大熱爭勝馬。

方駿暉

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd