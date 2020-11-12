  • 2020年11月12日 星期四
  • 20º
  • 80%
熱門： DQ4議員回港易檢疫旅遊氣泡新冠肺炎

日報新聞 > 馬經

馬場浮世繪——最冷四重彩派逾三百四十萬

2020-11-12 列印
馬場浮世繪——最冷四重彩派逾三百四十萬
Previous Next

　　昨晚第二場賽事爆出驚人賽果，頭馬是獨贏十七倍的「喜盈運」，亞軍是一百三十四倍的「拖板精英」，季軍是八點八倍的「競駿飛鷹」，殿軍是三十二倍的「為善聚樂」，結果連贏十元一注派彩九千五百幾、位置連贏二千五百幾、二重彩一萬三千、四連環七萬八千，四重彩則多達三百四十八萬，多項派彩都刷新季內紀錄，至於二重彩和四重彩更是史上最冷。

馬場浮世繪
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd