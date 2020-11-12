田泰安三W追平潘頓

昨晚谷中如常舉行八場賽事，田泰安先憑何廄「中華精神」食頭胡，再與徐雨石攜手勝出「好友利」和「南莊加寶」，最終成為騎師王，而季內累積二十三W追平潘頓，暫時同居次席。至於何良則另贏「喜盈運」，包辦第一口孖寶。其餘郭能和蘇保羅合作憑「神州俊馬」和「馬友冠」齊起孖。



田泰安昨晚贏三W兼做騎師王，其中包括為石廄「好友利」和「南莊加寶」建功，練者徐雨石指：「『好友利』演出很準繩，即使落敗距離也不遠，今次安排牠轉谷草跑一哩，是希望增程更有助其追趕，結果試出彩虹，但稍後我仍會讓此駒返田草出擊，部署相當彈性。『南莊加寶』跑千八最好，但礙於三班谷草千八米賽程不多，所以一哩也要上陣爭功，今仗贏在排靚檔，而且田泰安發揮出色。」



另外，昨晚下游倉主的何良和蘇保羅發動攻勢成功，前者憑「中華精神」和「喜盈運」包辦第一口孖寶；後者則勝出「神州俊馬」和「馬友冠」。賽後何良說：「上仗周俊樂依足指示，早段策騎『中華精神』盡搶，可惜都是未能埋欄，導致末段無以為繼，所以今次我吩咐田泰安不要搶放，否則很難爭勝，而臨場也有快馬帶住，令其跟得舒服，最終更憑運氣影相險勝。『喜盈運』今仗取勝全歸功梁家俊，因為他非常熟馬性，知道牠愈長愈好，最重要是沿途順走，不必怕走蝕位。其實此駒上季尾開始一直狀態很好，近仗未能有好成績只因陣上際遇稍差。」



至於姚本輝昨晚憑「上校」取得個人季內谷草首W，他表示：「『上校』上季兩戰谷草都排外檔，加上當時只得三歲，因此演出令人失望，但今季轉四歲後成熟進步，而且今仗排內檔，結果即能交出好表現，由於其贏馬走勢甚為輕鬆，暫時亦會主攻谷草千二米。」



此外，昨晚第五場賽事發生墮馬意外，潘明輝策騎「智弗拍檔」在對面直路準備轉彎時，疑受到其外側馬匹擠壓，結果人仰馬翻。潘明輝墮地後保持清醒，並能與到場的救護人員交談，其後他被送往瑪麗醫院，接受進一步檢查。



另一方面，香港馬會已獲港府批准，下月國際賽將對海外騎師和練馬師作特別檢疫安排，剛巧日本政府由本月一日開始，放鬆旅遊限制，所有日本國民如果在港時間少於七日，那麼返回日本後便獲豁免檢疫隔離十四天，此舉令所有來港參加國際賽的日本騎練，賽後不必隔離，得以趕及歡度聖誕假期，同時參加下月二十七日舉行的當地年尾最重要大賽有馬紀念。因此，預計今屆國際賽不乏日本賽駒參加。



位於沙田馬場通訊和科技中心和副練馬師宿舍之間，暫時定名資訊科技營運大樓的地基工程，已於上月底完成，而大樓主體工程亦隨即展開，預計為期十八個月，每天按照法定要求施工，時間為周一至周六，早上七時至下午七時。



記者：文傑、亨利