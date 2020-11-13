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馬場浮世繪——潘明輝肋骨骨裂須留院治療

2020-11-13 列印
  潘明輝於剛次周三賽事中墮馬受傷，馬會首席醫療主任表示，潘明輝胸部受傷，包括肋骨骨裂，騎者將要留院數天接受進一步治療以待康復。至於潘明輝何時可恢復策騎，馬會將於適當時間再作公布。

馬場浮世繪
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