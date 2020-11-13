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馬場浮世繪——旺紫丁被評為兩倍熱門

2020-11-13 列印
  第四十五屆女皇伊利沙伯二世盃，將於本周日舉行，不過由於過往舉行此賽的京都競馬場，目前正進行全面裝修，所以今屆是七九年以來，首次在阪神競馬場舉行。

  今賽的形勢十分平均，目前被當地評估為兩倍大熱門，為上屆冠軍「旺紫丁」，至於曾在去年十二月來港出賽，其後在八月贏出二級賽札幌紀念的「樸素無華」，現被捧成四倍次熱門，而去年日本橡樹冠軍「唯獨愛你」為五倍的第三熱門。

馬場浮世繪
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