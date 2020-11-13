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馬場浮世繪——格萊美可戴眼罩上陣

2020-11-13 列印
  馬會受薪董事小組接獲紐西蘭賽馬會的書面證明，表示來港前同樣稱為Arrogant的「格萊美」（D025），在當地多場賽事出賽時曾佩戴眼罩上陣。

  「格萊美」的練馬師方嘉柏請求准許該駒佩戴眼罩出賽，而毋須事先通過有關測試。小組已批准其請求。

馬場浮世繪
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