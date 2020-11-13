進優自在雷神睇好

騎師莫雷拉前晚停賽復出，幾經辛苦才在尾場策騎「達心星」贏馬，他表示即使只是一場頭馬，總比全日交白卷理想，而自己明日沙田日馬的座騎實力更佳，希望屆時繼續增添頭馬進帳，當中以「進優自在」和「美麗天使」最具爭勝機會。



石廄的「進優自在」最近由莫雷拉接手，兩戰取得一亞一季，明日原班人馬再跑同程千四米，莫雷拉說：「今季踏入四歲的『進優自在』演出轉趨準繩，加上證明跑千四米較千二米理想，過去兩場均只以短距離見負。日前我在晨課期間策騎牠快操，馬兒全程走勢有勁，狀態較前續有進步，今次再跑合適路程，即使對手裏不乏往績良好分子，『進優自在』繼續交出進步表現，足以殺入戰圈，爭取在港首場頭馬。」



「美麗天使」上季至今已取我跨季三連捷，明日升三班跑贏馬路程千八米，莫雷拉說：「此駒由上季後期開始成熟進步，令仗贏來姿態輕鬆，顯然有餘未盡，現階段仍有進步空間，相信已準備好在高一班賽事競逐，甚至有機會趁大熟期，躋身更高班次。何況今仗牠升三班上陣，負磅較前驟減十二磅，加上本身有田草千八米賽績支持，『美麗天使』可期再一次發揮本身最佳實力，取得連續第四場頭馬。」



聲勢故劍重逢



最後，莫雷拉表示「聲勢」有質素卻不是早熟馬，需要時間學習競賽，所以連續幾場演出失望後，上場突如其來贏馬，其實並不意外，而蔡廄質新馬向來都在開竅後續有進步，所以今仗「聲勢」再跑贏馬路程，而田泰安決定選騎「挺秀精神」，他樂於重新接手，並希望馬兒能夠再次跑出水準。



特約記者：文傑