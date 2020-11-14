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重點出擊——疾風明駒愈長愈妙

2020-11-14 列印
　　第十場三班千八米。「疾風明駒」開季前的幾課試閘根本談不上水準，就連晨課一手主試的史卓豐，也在牠首次上陣時改騎其他馬匹。但事後回看，此駒在026場次的名次雖然較後，但賽事水準卻極高，除了頭馬「顯心星」隨後能多添一冠一亞，「同樂日」、「巡航導彈」和「善傳萬里」等多駒都陸續交出成績，以牠初次上陣旨在熱身而言，輸四乘許已算不俗了。

   及後「疾風明駒」不斷增程，會否一如廄侶「勁搏」越長越妙，暫時未有答案，但見牠每次出賽都有進步，例如前仗初跑田草千四，能與再出贏馬的「電子群星」鬥得接近，水準不言而喻；上仗加程至千六，在轉彎一段步速極快之下，牠沿大外疊衝刺能追上貼近主馬群，證明氣量十足。參考其母系性能，進一步增程只會更加合適，今仗可見真章。

安西教練

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