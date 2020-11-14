  • 2020年11月14日 星期六
  • 23º
  • 71%
熱門： 李彩華DQ4議員陳豪新冠肺炎許樹昌

日報新聞 > 馬經

伊仁絮語——超好日子進步可勝

2020-11-14 列印
　　第五場「超好日子」上仗初出，早段居後，直路階段卻追前甚多，可惜在最後一百米未能望空，結果僅跑第四，若非際遇欠佳應可更近。潘頓近朝一直摸實，狀甚緊張，經過一場實戰之後，質新馬應有進步演出。對手可留意「勇敢動力」及「日就月將」。

  第十場「家樂飛駒」在港除了首戰大敗之外，其餘各仗都表現尚可。上仗首次加程跑谷草千八，不幸直路上持續被困，結果才以五乘見負。今仗回降三班佔有微利，若然取位順暢，有力爭入前列。

Ian

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd