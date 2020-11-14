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勝在有方——美麗天使再下一城

2020-11-14 列印
　　「美麗天使」上季尾增程跑千八米後，表現遠比之前好，於田草追近後，轉到谷草走外疊也能入位，當時已有四班中級水準。其後打疊贏三仗，於田草跟廄侶「電路一號」一齊拋離主馬群，表現略再進。今季未熱身也能氣走其後在三班入Q之「紅麗舍」，姿態令人驚喜。再出則在同程彈離減分甚多之「神州福星」，跨季三連捷，確認四歲英國馬準繩中見進步。隔三星期而體重保持，上班少負十一磅，跑法機動可賺跑道形勢，憑銳勢可再下一城。

  「自然力量」上季尾年僅三歲也能勝此程，難度不低。今季四歲大熟果然再進，新勝姿態和締速均不俗，上班如有合適形勢也可跟前駒鬥進度。



方駿暉

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