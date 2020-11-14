勝在有方——美麗天使再下一城

關於疫情的新規定是從廣東和澳門回港的香港人可以免去十四天隔離期。但香港人在全國各地工作，比如要經常往返上海香港工作的香港朋友聽了特區政府這個新規定，就覺得很徬徨。 這一年來，需要經常往返香港和內地工作的朋友，最頭痛的是這十四天的隔離期。本來他們每星期往返，後來改到兩個月往返一次，兩頭都要隔離十四天，一來一往就是二十八天。也就是說，即使兩個月往返一次，前後也要花三個月時間。 有個朋友從倫敦回來，隔離十四天，在香港一個星期之後又要飛上海，又隔離十四天。在上海工作了十天，因為香港有個展覽在半個月之後開展，必須參加，所以又急急趕回來，到第十五日出國，剛剛趕上展覽。前後隔離三次，一個...

2020-11-14