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馬場浮世繪——周俊樂復出即贏升格首W

2020-11-15 列印
馬場浮世繪——周俊樂復出即贏升格首W
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　　周俊樂早前憑「如真如假」贏馬升格，成為減七磅的見習生，雖然他少了三磅優惠，但競爭力不減，昨日停賽期滿復出即有頭馬進帳，策騎蘇廄「三圓馬覓路」在直路如飛殺上，發揮功架十足！至於「三圓馬覓路」練者蘇保羅說：「『三圓馬覓路』最近一年的演出非常穩定，由於牠曾試過集中在末段追一段，效果相當良好，所以今次增程跑千六米，決定採用此戰略，最終及時後上取勝，當然由周俊樂策騎減七磅亦有助，希望勝後加分不會太多，好使牠可以繼續在四班賽爭取成績。」

馬場浮世繪
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