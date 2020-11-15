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馬場浮世繪——幸運快車過關重P得手

2020-11-15 列印
馬場浮世繪——幸運快車過關重P得手
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　　昨日第七場賽事的「幸運快車」備受追捧，除了是獨贏大熱門，其位置亦有巨額過關，曾經被打至一點一倍，最終此駒跑獲亞軍，位置派彩有一點三五倍，大戶的眼光非常準確！

馬場浮世繪
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