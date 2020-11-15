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馬場浮世繪——馬會頒獎儀式與時並進

2020-11-15 列印
馬場浮世繪——馬會頒獎儀式與時並進
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　　由於疫情關係要施行限聚令，不少活動都改在網上進行，所以昨日樂聲盃的頒獎儀式亦與時並進，馬會主席陳南祿、行政總裁應家柏與信興集團主席蒙德揚雖然未有在場內出現，但原來他們改以視像形式參與，可謂別開生面！

馬場浮世繪
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