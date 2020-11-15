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馬場浮世繪——謝偉俊白姐姐齊撐愛駒

2020-11-15 列印
馬場浮世繪——謝偉俊白姐姐齊撐愛駒
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　　昨日有不少馬初出，其中藝人方力申與友人合養的「將俠」跑亞軍，不過小方並無到場打氣。至於另一焦點是「源源動力」，因為馬主是立法會議員謝偉俊，他與白姐姐手拖手入場，表現非常恩愛，而馬兒臨場是獨贏四點九倍的熱門，可惜最終只跑第五名。

馬場浮世繪
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