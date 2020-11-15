巴度三W贏掌星 雷神蔡約翰都起孖 二郎樂聲盃放到

昨日重頭戲肉是樂聲盃，結果由東廄「二郎」一放到底奪標，馬房另以「美麗天使」食尾胡，而後駒騎者莫雷拉另贏方廄「風流人物」，同告起孖。至於巴度先後勝出偉廄「雄龍」、沈廄「南莊之歌」和蔡廄「平海掌星」，於第九場後提前成為騎師王；蔡廄則憑「美麗滿紛」包辦第八口孖寶。此外，潘頓第五場犯規，罰停賽兩日。



告東尼昨日憑「二郎」和「美麗天使」起孖，前駒捧走樂聲盃，練者賽後說：「當初我從大摩手上接手訓練『二郎』時，馬兒賽績良好，而且健康完全正常。今仗此駒競逐曾勝的千四米，同場快馬不多，我已預期牠有望一放到底取勝，所以對於賽果並不意外。由於馬兒目前評分已高，可以選擇報名的途程比賽不多，如果可以入選參加香港一哩錦標，我當然會讓其參加大賽。」



巴度和莫雷拉昨日都有好成績，前者勝出「雄龍」、「南莊之歌」和「平海掌星」，並且成為騎師王；前駒今仗取得連捷，練者蘇偉賢表示：「『雄龍』上季體弱，今季則演出穩定，可能大了一歲變得成熟。上季此駒千四和一哩都曾上名，但我發現千二米的早段步速較快，會更適合其發揮後勁，今仗贏馬可說際遇好，雖然排外檔較被動，早段卻成功移入守好位，希望牠日後繼續保持水準。」



至於莫雷拉憑「風流人物」和「美麗天使」梅開二度，前駒一出即勝，練者方嘉柏透露：「『風流人物』投入操練一段時間，進度令人相當滿意，並早以今賽為出擊目標，雖然賽事在C+3跑道進行，但牠依然走勢良好，終點前越過前領馬勝出。此駒仍有很大進步空間，希望之後能夠更壯碩，當日我替馬主購入的價錢並不便宜，必須努力爭取獎金。」



「美麗」系昨日憑「美麗滿紛」和「美麗天使」包辦第九口孖寶，前駒季內復出即勝，馬主郭少明說：「波健士放馬功夫不俗，而今仗早段沒有其他鬥燒，令『美麗滿紛』可以順利放出，成為致勝關鍵。此駒實力暫時是三班馬，希望之後可以繼續進步，會集中跑千四米。」



此外，羅富全和梁家俊昨日合作憑「鑽飾明舵」贏馬，練者賽後說：「『鑽飾明舵』遇慢步速會搶口，要快步速才合發揮，所以臨場我吩咐梁家俊要走生位，並且盡快望空衝刺，今仗騎者的發揮很稱職。此駒之前曾有腳患，幸好目前情況已受控，而且在三班上過名，如今在四班始終有點優勢。」



記者：文傑、亨利