田泰安目標威威

田泰安於上周三谷戰連中三元，然而在緊接着的周六田草日賽卻未能乘勝追擊，騎足十場僅兩駒上名。今次周三跑馬地夜賽，田泰安早已卜滿九匹座騎，他坦言胯下馬匹中不乏具爭勝實力之輩，其中「太陽威威」和「南莊加好」分頭在最佳途程出擊，有望悉數交出好成績。



羅廄「太陽威威」上季在谷草一六五○米三捷，今季復出跑同程亦僅負於剛周六贏一班賽樂聲盃的「二郎」得亞軍，周三續跑同程，田泰安分析︰「『太陽威威』天生速度良好且動作靈活，最勝任跑谷草中距離賽事，然而上仗排十一檔起步，須耗力切入內欄領放，否則應該可進一步威脅頭馬。賽後，馬兒獲足夠時間回復體力，並且再回到從化操練，周三再跑同程負一二四磅不太重，當有機會收復前失，倘若抽得內檔，取位方面將更得心應手，會進一步提升其爭勝機會。」



繼上周三「南莊加寶」和周六「南莊之歌」先後贏馬，「南莊加好」將於周三角逐三班千二米爭功。周六賽馬日的早上，田泰安親自到場過檔「南莊加好」快跳，動態積極不已，他說︰「『南莊加好』早已證明擅長跑谷草短途，即使季內未嘗贏馬，卻只是敗在『達心星』和『加州雷電』等惡馬蹄下，我當然很高興今仗能策騎牠上陣。馬兒晨課表現甚佳，勇態不成疑問，希望臨場我能發揮出牠的實力，交出好成績。」



羅廄「峰爭」早前先後三度由田泰安操刀試閘，周三首度登場出戰四班一千米，騎者認為此駒一如其他羅廄馬，賽前準備充足，且已試過谷閘測試好場地性能才報爭今賽，肯定是有備而來。「但『峰爭』畢竟是首次上陣，臨場能否跑出水準實在難料，我只能說會盡力而為。」田泰安續道。



特約記者︰文傑