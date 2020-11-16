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馬場浮世繪——莫艾誠布宜學傳獲邀來港

2020-11-16 列印
  馬會將於日內公布下月九日國際騎師錦標賽的海外獲邀騎師名單，早前外地傳媒曾報道，蘇銘倫和莫雅均榜上有名，但蘇銘倫早前在美國確診新冠肺炎，能否成行仍是未知之數。而日前再有消息傳出，今年英國騎師龍虎榜上的前兩名好漢，分別是成功衞冕冠軍殊榮的莫艾誠，以及現任高多芬馬房主帥的布宜學亦已獲邀，兩人都為當時得令的好手，如果真的來港參戰，會令今屆的騎師賽更加生色。

馬場浮世繪

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