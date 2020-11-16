  • 2020年11月16日 星期一
  • 24º
  • 74%
熱門： 曾偉權社區檢測上呼吸道感染總辭錢多多

日報新聞 > 馬經

馬場浮世繪——旺紫丁衞冕女皇盃史上第四駒

2020-11-16 列印
  馬會昨午轉播日本阪神競馬場舉行的女皇伊利沙伯二世錦標賽馬日的其中七場賽事受注，總投注額逾二億二千二百萬。全日賽事重頭戲一級賽女皇伊利沙伯二世盃，則由上屆冠軍「旺紫丁」成功衞冕，是此賽史上第四匹蟬聯冠軍的賽駒。

馬場浮世繪

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd