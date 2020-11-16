馬場浮世繪——旺紫丁衞冕女皇盃史上第四駒

美國教練貝賀拿銳意年輕化，中場小將基奧雲尼雷拿上場友賽處子登場，表現亦可人。周一在奧地利中立場友戰傳統弱旅巴拿馬，這名剛滿十八歲的名將之後有力領軍奏捷，只是球會賽事緊接而來，故美利堅或小勝一、兩球便收韁。（香港時間周二凌晨3:45開賽） 身為前美國國腳兼教練雷拿之子，基奧雲尼剛於周四友賽作客威爾斯0:0上演國家隊處子戰，當作是翌日十八歲生日的禮物，而且全場三次成功盤球過人，表現毫不怯場。貝賀拿揚言，基奧雲尼雷拿等新星將獲更多機會：「這是一支年輕而具質素的球隊，球員將給予成長空間。」 撲擊巴拿馬贏夠收籌 雖然美國有猛將基斯甸普列錫因傷未獲徵召，但巴拿馬世界排名僅七十七位，歷來...

2020-11-16