雄深雅健——一次亂跑 日後目標

上篇寫，馬會競賽小組應更重視騎師的早段騎法，好過雞蛋裏挑骨頭。最近「鵲橋飛渡」、「紀利雄星」等應搶唔搶的例子，還有多的是。就上述兩駒，賽後騎師都有被查詢，循例一問一答，既不質疑，更無強硬措詞應對。



得個「睇」，或得個「估」字的我們，完全無計。估馬匹會放頭，開閘後，睇住鞍上人唔放，焉不火滾？



每次賽後或賽前做功課，都有一大堆馬，不是應放唔放，就是可楔偏不楔，鞍上人順其自然走外疊！一個人做功課，點睇得這麼多？賽後先做一次，可避免於賽前一兩日才臨急抱佛腳，減低做唔切、做唔齊的問題，同時亦會較快找到所謂的「目標馬」。



馬匹一次亂跑，但不會次次亂跑，當執番正跑法，就是馬匹變身之時。



大家不妨多留意巴度、賀銘年及蔡明紹騎過輸過的馬匹，夠膽講，從中一定搵到目標馬、跟進馬。



子健



