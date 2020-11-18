重點出擊——快步速 踏入正軌

今戰是季內第廿二回合，方嘉柏似乎想用大逃跑法拋離對手，為重奪冠軍練馬師寶座積極搶攻。方廄暫奪二十三場頭馬領導群雄，過往馬房着重在谷草出擊，現時連田草也不放過，像早前的「戰鬥英雄」和「雙節棍」，前駒保持百分百上名紀錄，後駒則勝出田、谷兩個場地。



今期推介馬是第四場「快步速」，前季因傷患而缺陣一年，即使上季能夠重返賽道，出賽次數也是寥寥可數，期間更曾兩度退出，不問可知是健康起伏所致。然而牠今季已經三次出賽，而且所負不遠，似乎進度逐漸踏入正軌。要特別留意上仗田草千四，早段留後受制慢步速，直路又遲遲未能望空，途中更接連與「三圓䮭路」碰撞，但最終僅以頸位見負。查同場的「鑽飾明駝」及「三圓䮭路」再出皆補中，賽事水準不言而喻，今次「快步速」渡江決心求交代！



安西教練



