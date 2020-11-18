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伊仁絮語——勇戰神駒一出掃晒

2020-11-18 列印
　　第一場「趣怡」上仗初跑沙田千四，臨場備受追捧，可惜末段衝刺一般，結果負於「友盈有款」四乘多。雖然牠以往四戰谷草均未能上名，但本身質素不俗，亦曾在陣上交出表現，今仗縮程回師千二必合腳法，近期勤跑之下，無論情緒及狀態都有改善，有望打破悶局。

  第八場「勇戰神駒」是智利馬王級佳駟，於七月抵港後共三度試閘，十月中試谷閘追勢頗佳。儘管以往來自智利的自購馬普遍表現欠佳，但此駒台型十足，而且賽績不弱，有權一出掃晒。

Ian

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