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勝在有方——嘉喜旺出頭交代

2020-11-18 列印
　　「嘉喜旺」上季出道次仗已可在四班直路賽以全場最快末段22秒4衝得第五，前三名對手其後分別贏三四班，水準應不差。其後轉到泥地千二和一哩均能得殿軍，證明可打疊好。之後685場次田草千二排外檔也能以全場最快末段追近，草地實力不比泥地差。暑期轉投賀廄後復出跑千四，中等偏快步速下跟得急，僅輸給已熱身開氣之「友盈友款」，應屬出色亞軍。以早前「霹靂狂龍」和「坪山新星」於千四入三甲後都可於千二包Q計，此類馬級數能力遠比一般五班短途馬高。看同父的「馬主星輝」可在三班谷草得一冠一亞，本身試谷閘走勢也不差，轉場起用潘頓，如非戴眼罩累事，應可出頭交代。

方駿暉

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