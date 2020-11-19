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馬場浮世繪——苗廄憑猛將破悶局

2020-11-19 列印
　　苗禮德自上月十八日以「多多寶驥」贏馬後，成績一直低沉，但昨晚終憑「龍城猛將」打破悶局，時間剛好相差一個月。至於「龍城猛將」今仗獨贏票數亦有信心，閘前由二十四倍落到十倍，真正飛到馬到！

馬場浮世繪
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