莫雷拉兩冠四亞封王

昨晚舉行九場谷草賽事，告東尼憑「陽光戰駒」、「風雨駒」和「熱血鬥士」中三元，莫雷拉則勝出「八駿雄風」和「過河勁卒」，於第八場賽後提前成為騎師王。其餘方嘉柏、郭能和周俊樂亦梅開二度。



莫雷拉昨晚連場搏殺，總共取得兩冠四亞，而「八駿雄風」和「過河勁卒」都在其胯下大熱掄元，前駒練者徐雨石指：「『八駿雄風』今仗排一檔，起步迅速之餘，雷神控制步速亦佳。此駒上仗跑千四米落敗，主因步速稍快而未能埋尾，所以今仗嘗試縮程跑谷草千二，結果試出彩虹。」



至於郭能和周俊樂昨晚亦起孖，前者為方廄「快步速」打開勝門，練馬師方嘉柏表示：「『快步速』今仗增程跑更合適的谷草中距離，演出自然有進步。此駒並不容易訓練，因為向來閘前情緒緊張，且經常大發前脾氣，直接影響陣上演出，馬房工作人員和司閘員花了不少時間調教，令其情況逐漸改善，今次臨場明顯文靜得多，因而發揮出實力，日後亦會主力競逐中距離。」



而第三次策騎「得益良多」的周俊樂，昨晚終於夥拍此駒進入凱旋門，練者希斯賽後說：「『得益良多』來投後演出準繩，但今仗卻是苦戰下取勝，因為牠全程在不利形勢下競逐，需要多費氣力，但以此推算，牠應該有條件再捷，至於鞍上人周俊樂的發揮亦值得讚賞。」



此外，苗禮德昨晚與薛恩合作贏馬，憑「龍城猛將」打破守齋一個月的悶局，練者賽後透露：「我一直有意起用薛恩，只是對方經常有聘約在身，延至今戰才能首次合作，臨場他發揮出色，早段將『龍城猛將』守在前列位置，入直路發力即彈離對手勝出。此駒年紀非輕，但是狀態回勇及時，希望季內能再贏頭馬。」



另一方面，由香港馬主馮永祥創立，以澳洲昆士蘭省黃金海岸為基地的育馬和賽馬組織「雅士牧場」，早前與香港育馬者會聯合出資，購入了二○一八年法國二千堅尼盟主「奧美度」後，已將其轉往澳洲服役，並交由當地冠軍練馬師華禮納訓練，而該駒本周六在Kembla Grange馬場出戰總獎金達一百萬澳元的錦標賽The Gong，如果表現良好，下月便會來港，成為今屆參加國際賽的唯一澳洲代表馬匹。至於被昆士蘭省馬圈認為是明日之星的Command'n'conquer，亦已經售予香港買家，這匹四歲馬至今七戰五捷，來港後將交由希斯訓練。



記者：文傑、亨利