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馬場浮世繪——苗廄馬彈泥閘重施故技

2020-11-20 列印
  周一早上晨課中，苗禮德派出「怡昌福星」和「龍城猛將」彈泥閘備戰，結果後駒於周三晚爆半冷贏馬，打破練者一個月無贏馬的悶局。昨晨苗禮德重施故技，於泥地試閘舉行之前，安排「冠寶駒」配賀銘年與「壽臣」配騎馬人彈泥閘，兩駒都是周日參戰馬。苗禮德隨後表示，「冠寶駒」上仗在谷戰排大外檔，早段因而留得太後，以致末段鞭長莫及，今次轉戰田草千二米希望有更好表現。

馬場浮世繪
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