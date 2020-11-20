馬場浮世繪
馬場浮世繪——苗廄馬彈泥閘重施故技
馬場浮世繪
舞蹈室疑群組爆發 六人中招 社交舞闊太確診
本港新冠肺炎疫情惡化。昨天新增十二宗確診病例，另再多二十宗初步確診個案，數字急速大反彈。最新兩宗本地源頭不明病例之中，一人是上市地產公司的女富商，她常往灣仔一間舞室跳社交舞，舞室另有五人初步確診，擬爆...
2020-11-20
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擬大增空軍預算改善後勤 台收到失蹤F16訊號續搜救
台灣一架F16戰機周二晚失蹤，國防部長嚴德發昨證實周三於距岸九浬處收到飛行資料記錄器訊號，已動用二十五架次飛機、三十四艘船艦日以繼夜搜尋。為免悲劇再現，台灣空軍來年空軍預算將由提升至一百五十九億元新台...
2020-11-20
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斥資逾2300萬元 特朗普促威州兩縣重點票
美國總統交接仍未開始，美國總統特朗普的競選團隊周三正式要求威斯康辛州其中兩個縣重新點票，並已繳交大約三百萬美元（約二千三百多萬港元）的費用；而特朗普的私人律師朱尼亞尼更親身上庭，要求賓州法院移除一百五...
2020-11-20
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屋苑紛錄減價成交
據《星島地產網》報道，二手紛錄減價成交，並獲用家承接，中原區域營業經理陳夑佳表示，粉嶺名都1座高層E室，面積399方呎，兩房間隔，議價後以528萬獲承接，呎價13233元。原業主於05年以139萬購入...
2020-11-20
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美住院率衝高 紐約關學校 疫情揮不去 杜指倒升42點
雖然大型藥廠早前相繼公佈疫苗的好消息，但歐美新一波疫情爆發，仍然打擊了市場信心，美國股市周四早段下滑。杜指曾挫210點報29228點，跌幅0.71%；納指微跌40點報11760點；標指跌23點報354...
2020-11-20
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美職季後賽 周六早上開鑼
美職季後賽香港時間周六早上拉開戰幔，全新賽制下，再配合多位球星如卡路士韋拿及拿尼等壓陣，追星球迷不能錯過。率先上演兩場東岸資格賽賽事，由碧咸擁有、星級射手希古恩坐鎮的國際邁阿密，將會作客拿舒維爾；而由...
2020-11-20
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【美國潮牌Supreme已死?！】
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
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1年7個月婚姻玩完無損心情 李彩華買名牌掃糧錫自己
剛踏入37歲的李彩華（Rain）於去年情人節宣佈已秘嫁拍拖半年、從事鋼鐵生意的內地商人黃彥書（Eric），婚後不時於社交網大晒夫婦甜蜜旅遊照，更打算今年進行「造人」大計，滿足老人家心願。惜事與願違，受...
2020-11-20
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社論——防喪玩爆疫 酒店要嚴管
昨天本港出現三十多宗確診和初步確診個案，疫情急速大反彈，市民要盡量減少參與人多活動，包括潮興的staycation（住宿假期），港府已發現住宿假期「無王管」，今日起落實新規例，嚴限每間酒店房間上限四人，酒店業必須加強人流監察，防止住客「喪玩」爆疫。 愛外遊的港人，今年動彈不得，衍生出住宿假期玩意，但有人租房後任意妄為，變成派對房，小小空間逼滿二、三十人，自製爆疫陷阱，促使政府出手，加強規管。根據新修訂的條例，酒店、賓館等每間房上限聚集四人，家庭成員除外，但落實日期及如何執行，有待公佈。昨天酒店業與政府官員開會，表明支持新規例，反映業界意識到，酒店一旦爆疫，除生意損失，也影...
2020-11-20
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馬場浮世繪——史卓豐傷瘉復出披甲七場
史卓豐早前因左手受傷而須暫停晨操，亦因而缺席剛周三晚的谷中夜賽，但經稍事休息後，於周日沙田賽事可復出上陣，而昨晨亦恢復操馬，策騎羅富全馬房的「健康愉快」和高伯新麾下的「秒秒精彩」試泥閘。而史卓豐昨晨在停機露面時，在場的苗禮德、莫雷拉與田泰安都曾上前問好。 周日賽事，史卓豐將披甲七場。當下豐仔累積頭馬十場，比波健士只少一W，仍有機會爭取到最後一席代表香港參加下月九日國際騎師錦標賽的資格，前提是要在下周三谷戰賽後截數時，贏馬多於波健士。 馬場浮世繪
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