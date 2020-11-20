郭能當旺美麗多多

郭能於周三晚谷戰憑「陽光戰駒」和「快步速」起孖，單在十一月份已贏得五場頭馬，手風較季初時好得多。他昨晨收操後表示，自己一直都不斷努力，如今希望趁手風正順可爭取更多支持。至於周日沙田賽事的七匹座騎中，郭能認為以「美麗多多」和「好運寶寶」的機會最好。



蔡廄「美麗多多」今季踏入四歲後，表現較前更加準繩，季內上陣三次得一冠兩亞，前仗擊敗「星運明爵」贏馬那役，便是由郭能操刀，周日他再夥拍「美麗多多」上陣，郭能說︰「『美麗多多』今季成熟進步，且早已確立最佳跑法，因而長期表現穩定，前仗贏馬固然出色，而上仗雖然跑得亞軍，但本身走勢及締速均佳，周日牠續在三班千四米出賽，負一二六磅並不算重，希望比賽早段會有馬在前領放令步速正常，令到『美麗多多』便能以最佳的後上跑法爭勝。」



東廄「好運寶寶」前仗在郭能胯下僅負跑第二，上場配田泰安倒灶後，周日將回配郭能出戰，他認為馬兒仍有可爭之道︰「『好運寶寶』上仗未能上名，但是落後並非太遠，表現算是及格。憑我上季至今策騎牠出賽的經驗分析，牠稍後會完全成熟，可能跑中距離最合適，不過現階段還是以競逐千四米較佳。『好運寶寶』今季已先後出賽五次，估計狀態逐漸步向大勇，今次再跑千四米，理應有足夠條件走入前列，甚至贏出頭馬。」



最後，郭能指亦屬東廄的「莫浪求」上仗久休復出兼初跑谷草短途賽，所以才未能發揮出應有實力，預期熱身之後，今仗將以更佳狀態迎戰。騎者又指「莫浪求」這番轉戰田草千二米，對手中雖不乏惡馬，但本身表現如有進步，仍是有機會走入前列。



特約記者︰文傑