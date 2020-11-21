馬場浮世繪——兩日本賽駒將參戰國際賽

另外去年香港盃冠軍「勝出光采」，亦落實來港參加香港盃衞冕戰，並將在下月五日運來香港。
馬場浮世繪
本港新冠肺炎第四波疫情已爆發，昨日新增二十六宗確診個案，其中二十一宗屬本地感染，九宗源頭不明；另有逾四十宗初步確診。跳舞已成為高危活動，灣仔駱克道「Starlight Dance Club」跳舞群組累...
2020-11-21
中加關係緊張，周三中國外交部指「孟晚舟事件讓人看清加方政治本質」，加拿大總理杜魯多昨日受訪表示「絕對不會對拘捕孟晚舟事件感到後悔」，強調加拿大必須遵循法治，這不是一個選擇題。中國外交部再斥，加方在事件...
2020-11-21
美國關鍵搖擺州份喬治亞州的選舉官員周四宣佈，喬治亞州重新點票完成，確認民主黨參選人拜登以些微票數取得勝利，全取該州的十六張選舉人票。不過總統特朗普堅持「是自己贏出喬治亞州」，堅稱有舞弊；而特朗普陣營同...
2020-11-21
由五礦地產發展的油塘新盤蔚藍東岸，日前公佈首批138伙價單，包括開放式至三房戶型，開放戶折實489.53萬入場。 五礦地產營銷及市務總監方俊指出，蔚藍東岸推出138伙，價錢屬震撼價，預計加推將有提價空...
2020-11-21
市場憂慮本港第四波疫情爆發，港股跟隨美股先跌後回升，早段曾升逾200點，見全日高位26564點，其後升幅顯著收窄，惟新經濟龍頭繼續撐住大市，恒指收升94點，報26451點，全周累漲294點，大市成交金...
2020-11-21
經歷過上季的失敗後，曼城領隊哥迪奧拿決心構建自己麾下的第三代藍月，周四還續約至二三年。新一代戰將也漸上力，假中鋒費倫托利斯、中場菲爾科頓和中堅魯賓戴亞斯剛於國際賽更各自精采，今晚英超有力領軍作客擊敗熱刺，客勝去馬。（Now611、621台周日凌晨1:30直播） 哥迪奧拿一六年接掌曼城教鞭至今經歷高高低低，上季更失落英超和歐聯錦標。他本季矢志重整旗鼓，周四續約至二三年，並起用更多小將。其中，今季買入的費倫托利斯由翼鋒改造成假中鋒初見成效，剛於周二首次為西班牙上演帽子戲法，同樣本季才加盟的葡萄牙中堅魯賓戴亞斯亦在同日替國家隊梅開二度。 科頓自我救贖 最鼓舞人心的是菲爾科頓克服性...
2020-11-21
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
馮盈盈和江嘉敏以往是閨密，但月前爆出「富貴船P」各執一詞的羅生門事件後，有傳已反面，兩人前晚在無線台慶舞台上並排拍大合照，但全程互當透明零交流。盈盈昨稱前晚在後台有和江嘉敏傾偈，並主動祝對方生日快樂，...
2020-11-21
中午在家，菲傭問午飯想吃甚麼？ 我問家裏有甚麼存貨？她說有麵有餛飩。餛飩前一日剛吃過，吃飯又要炒菜，我說就做辣子油潑麵吃好了。 近來在網上買了很好的刀削麵，又有朋友從西安找來的上等辣椒粉，雪櫃裏又有炒好的酸豆角，材料齊備，所以常做的西北味的辣子油潑麵吃。這油潑麵也容易做，下好了麵，將辣椒粉撒一撮在麵上，然後將一匙羹滾油直接淋上去，嗞啦一響，香氣頓起，再將酸豆角等調料拌進去，即成。 辣子油潑麵的配料可以很隨意，酸豆角炒肉末、大頭菜（北方人叫鹹菜）炒肉絲、滷牛肉、滷蛋都可以，煎個荷包蛋也不錯，反正各適其適，隨你喜歡。 這天秋涼，一大碗熱騰騰香噴噴的辣子油潑麵吃下去，那辣椒吃在嘴...
2020-11-21
根據日本傳媒報道，去年一級賽短途馬錦標冠軍「倫敦塔」，已接受邀請來港參加下月十三日舉行的香港短途錦標，並卜定由騎師布宜學主轡。 另外去年香港盃冠軍「勝出光采」，亦落實來港參加香港盃衞冕戰，並將在下月五日運來香港。 馬場浮世繪
2020-11-21