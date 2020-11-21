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馬場浮世繪——兩日本賽駒將參戰國際賽

2020-11-21 列印
  根據日本傳媒報道，去年一級賽短途馬錦標冠軍「倫敦塔」，已接受邀請來港參加下月十三日舉行的香港短途錦標，並卜定由騎師布宜學主轡。

  另外去年香港盃冠軍「勝出光采」，亦落實來港參加香港盃衞冕戰，並將在下月五日運來香港。

馬場浮世繪
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