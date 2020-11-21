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馬場浮世繪——林建康任新屆馬主協會會長

2020-11-21 列印
  2020至2021年度之香港馬主協會理事會，已在昨日舉辦的周年大會上選出，而理事會隨即在緊接周年大會後的理事會會議內，推選出八位行政成員，當中會長一職將由林建康擔任，副會長則由陳湛文、孫騰章、鄧偉業、曾炳威四人擔任。

馬場浮世繪
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