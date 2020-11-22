頭號目標——金莊令小注再追

中午在家，菲傭問午飯想吃甚麼？ 我問家裏有甚麼存貨？她說有麵有餛飩。餛飩前一日剛吃過，吃飯又要炒菜，我說就做辣子油潑麵吃好了。 近來在網上買了很好的刀削麵，又有朋友從西安找來的上等辣椒粉，雪櫃裏又有炒好的酸豆角，材料齊備，所以常做的西北味的辣子油潑麵吃。這油潑麵也容易做，下好了麵，將辣椒粉撒一撮在麵上，然後將一匙羹滾油直接淋上去，嗞啦一響，香氣頓起，再將酸豆角等調料拌進去，即成。 辣子油潑麵的配料可以很隨意，酸豆角炒肉末、大頭菜（北方人叫鹹菜）炒肉絲、滷牛肉、滷蛋都可以，煎個荷包蛋也不錯，反正各適其適，隨你喜歡。 這天秋涼，一大碗熱騰騰香噴噴的辣子油潑麵吃下去，那辣椒吃在嘴...

2020-11-21