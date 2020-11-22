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日報新聞 > 馬經

頭號目標——金莊令小注再追

2020-11-22 列印
　　第二場四班一二○○米。「金莊令」前仗季內初出，沿途走不利的內欄，直路取位又不暢順，最後再移回場地相對不利的中內疊衝刺，依然可保持追勢，而同場追得好的「雄龍」、「歡欣福星」等再出都贏馬，反映前駒一席第四的水準絕不會差。

　　上仗「金莊令」再出成熱，沿途走二疊有遮擋地守好位，直路上竟然一滴都冇，表現當然令人失望。不過細心看，鞍上人波健士在直路上的發揮不算食力，而且此匹質新馬畢竟未證明已轉穩定，偶一失準也情有可原。

　　今仗「金莊令」換回蔡明紹再戰千二，雖然排檔較差，但賠率由熱轉冷，要提防回馬槍，不妨小注再追。

仲達
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