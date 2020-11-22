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日報新聞 > 馬經

勝在有方——明欣賞持續反彈

2020-11-22 列印
　　「明欣賞」上季尾可在千四氣走「美麗多多」和「保羅承傳」，當時已交出四班頂水準。今季首仗能跟剛在三班第二度入三甲之「共創繽紛」鬥得接近而氣走今季演出夠準之「進優自在」，級數非一般四班短途馬可比。剛戰於三班劣勢下以終極時速21秒8衝近，走勢甚好。外地只跑兩仗，從七十分降下之五歲自購馬正處全熟期，今隔三星期而體重保持，回到四班重配騎功有進之周俊樂而不用負重，抽得二檔應易發揮，可持續反彈。

　　「駿益善」上仗初出起步留到尾列，中後段和直路初曾受阻，仍能以全場第二快末段衝近，表現遠比名次好，今次突然起用雷神而排檔轉佳，半冷可突擊。「人和家興」上仗臨場衝閘退出後，最近試谷閘見口勁稍收斂，但近五季同父馬十匹初出僅一匹得季軍，如成三倍以下之大熱門則作配較安心。

方駿暉
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