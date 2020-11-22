重點出擊——有得精彩再開勝門

「有得精彩」上季尚在韋廄之時，期間莫雷拉連騎四場，若純粹從騎師的揀馬心意作指標，可能會令你輸得焦頭爛額，但馬兒今季轉投苗廄能一出即勝，可確認雷神當初鍥而不捨大有道理。事實上，馬匹不會如機器般一撻即着，尤其年幼馬尚未定型，保持穩定水準並不容易。



筆者認為，「有得精彩」現較上季初只高五分，相信仍有上升空間。回看牠上季初出一役，要面對「寶成智勝」、「怡昌飛駒」及「善傳萬里」等一再交出佳績之馬，本身一席第五已初露鋒芒；今季初出能壓倒其後多添兩冠一亞的「雄龍」，同樣盡顯上乘水準。



上仗「有得精彩」再戰贏馬路程只得殿軍，原因是早段落腳已轉慢，以及轉彎時略為受阻，均速馬現階段需要增程。今仗回配贏馬拍檔，排大外檔起步更利於早段搶前自領，若步速控制得宜，有望再開勝門。



安西教練