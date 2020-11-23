馬場浮世繪——人和家興首匹E布馬贏

今季有多匹E布馬已經出賽，但昨日賽前無一取勝，然而希廄終以「人和家興」打破盲門，此駒上仗跑谷草因衝閘要退出，今仗轉戰田草順利出閘後便一放到底，姿態如此輕鬆，難怪希斯賽後非常滿意，他高興地說：「『人和家興』上仗入閘前犯錯，令我感到意外，幸好今仗能夠補中，成為今季首匹勝出的E布馬。由於此駒試閘時，有倚向外欄的傾向，所以我決定放棄替其報跑直路賽，改為競逐轉彎賽事，今次臨場其情緒良好，表現亦出色，相信將續有進步。此外，我馬房內的E布馬已陸續冒勇，稍後將可以爭取成績，當中『包裝永勝』便有留意價值。」



馬場浮世繪



