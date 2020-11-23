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馬場浮世繪——天晴地快福善破紀錄

2020-11-23 列印
馬場浮世繪——天晴地快福善破紀錄
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　　昨日天氣晴朗，場地亦變得乾快，頭場一放到底的「福善」，便締出兩分○○秒六七佳速，打破田草四班二千米的班際時間，而對比舊紀錄更快了接近一秒，認真誇張！

馬場浮世繪

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