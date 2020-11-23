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馬場浮世繪——潘頓險勝終打破悶局

2020-11-23 列印
　　潘頓在十一月八日憑「好鬥心」贏馬後，自此連食三日白果，期間頂多做二奶，昨日他在早段場次亦連番搏失，幸好到第八場終於憑「競技勇士」險勝而回，終於打破悶局。

馬場浮世繪

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