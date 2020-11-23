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日報新聞 > 馬經

馬場浮世繪——美麗系包Q笑容多多

2020-11-23 列印
　　「美麗」系養馬眾多，難免經常同室操戈，昨日「美麗多多」和「美麗笑容」同時列陣第九場，結果包辦冠亞軍而返。至於「美麗」系對上一次串Q，則是今年五月三日「美麗精神」搭「美麗甜心」，事隔半年又重溫好夢！

馬場浮世繪

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