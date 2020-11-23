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馬場浮世繪——未來兩周入場續收緊

2020-11-23 列印
　　由於新冠疫情第四波爆發，馬會高層在今晚賽後會與政府官員開會，暫定未來兩周賽事將大幅減少入場人數。馬會行政總裁應家柏表示，明白不少馬迷希望入場，但馬會更不希望構成任何社會危機，另外也不希望屬下員工，以及馬場會員和公眾席入場人士受感染。

馬場浮世繪

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