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雄深雅健——潘頓困局難扭轉

2020-11-23 列印
　　三場國際賽前哨戰，正路實力馬全部跑得好，「金鎗六十」、「旺蝦王」及「添滿意」，將會成為目前港隊的主力。不過，無論香港、外地疫情都止跌回升，屆時有無外隊馬參戰頗成疑問，大有可能變成本地馬，塘水滾塘魚。

　　疫情不退困局，令人懊惱又擔心，有如潘頓今季成績，同樣令人搖頭，他少了暫時贏馬最多的方嘉柏支持，練者更轉向支持宿敵莫雷拉，難怪頭馬數字相距愈來愈大。

　　現時莫雷拉有方嘉柏、蔡約翰兩條大水喉射住，已扭轉了上季不利形勢，只要此趨勢一直維持，出現大逆轉機會真係唔高。

子健
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