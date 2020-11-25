  • 2020年11月25日 星期三
  • 22º
  • 83%
熱門： 舞癡嫲嫲新冠肺炎City’super酒吧夜總會

日報新聞 > 馬經

伊仁絮語——年年旺形勢妙絕

2020-11-25 列印
　　第三場「銀河飛馬」今季初出贏谷草一千，可惜隨後兩戰均無功而還，演出較為飄忽，然而晨課所見，此駒最近兩課快跳都走勢甚佳，看來已重納正軌。今場遇上有不少質新馬，若這些不明物體只求熱身，以其實力應可一爭。

  第五場「年年旺」上仗受制於外檔，早段被逼留得較後，直路上移出大外疊衝刺，結果也只輸三乘許。今仗牠排位內移，加上同場有「平常心」、「美麗甜心」及「開心老友」等駒搶前，牠早段應可守包廂位，預期形勢甚佳。對手有「佳景福星」及「帆哥兒」。

Ian

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd