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勝在有方——平常心打疊再贏

2020-11-25 列印
　　「平常心」上季來港初期一再成熱，因泥閘走勢常見好，但可能當時未閹，且田草不合發揮而表現失望。今季復出於泥地跟跑得殿軍，結合同父馬近五季泥戰二十四次只得四次位置而未勝，場地性能未必好，有此表現已算有起色。剛戰轉到谷草千二，遇上偏快步速，段段快跟下能輕取「加州得迅」和形勢相對有利之「高明駿將」，後兩駒翌戰均能入三甲，締速和對手水準均出色。今隔五星期休息應夠，排檔適中而跑法夠主動，四歲自購馬連同外地只跑九仗，方興未艾，可像外地般打疊贏。

  「青心星」谷草威力比泥地強，今季初出大敗後稍休兩個月，跟高分馬試泥閘走勢甚佳，可跟前駒鬥進度。

方駿暉

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