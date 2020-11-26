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馬場浮世繪——投注站今起只於非賽馬日開放

2020-11-26 列印
　　馬會因應近日新冠疫情急劇惡化，決定所有投注站由今日起只於非賽馬日開放（中午十二時至晚上八時），並僅提供兌換現金券或中獎彩票、投注戶口存款或提款、開設或重啟投注戶口、馬會電子錢包設定及轉帳設定，直至另行通知。

顧客可使用電話投注熱線，「優越」紅卡及各快線，亦可使用馬會流動應用程式、Racing Touch、網上投注區或1886電話投注自動服務系統投注，並可透過流動應用程式利用轉數快、易辦事即時轉賬服務或繳費靈，以及網上銀行的銀行繳付帳單服務存款。如沒有網上轉帳設施，可利用流動應用程式或網上投注區登記轉數快轉帳服務。

馬場浮世繪
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