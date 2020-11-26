莫雷拉潘頓齊贏三W

昨晚谷戰莫雷拉憑「駿馬風采」、「正本雄心」和「捉金皇」贏三W，於第六場後提前成為騎師王。至於潘頓則勝出「勁駒」、「平常心」和「好鬥心」，同樣中三元。其餘巴度、羅富全和方嘉柏都起孖。



莫雷拉昨晚贏三W，包括為羅富全和方嘉柏建功，而兩位練者亦起孖。羅富全勝出「明德之星」和「駿馬風采」後說：「『明德之星』今仗早段位置較預期稍後，我本以為牠會移出外疊衝刺，但巴度入直路後當機立斷，成功在內疊衝贏。此駒到從化訓練後脫胎換骨，之後目標是下月底的谷草一哩賽。『駿馬風采』今仗初跑谷草，由於擔心環境和燈光會有影響，所以莫雷拉在直路亦早點出頭，希望賺到形勢。此駒是粗身大馬，之後會愈跑愈好。」



而方嘉柏則憑「捉金皇」和「帖木兒」梅開二度，其中後駒是他第五百場谷草頭馬，他表示：「『捉金皇』表現一直穩定，今仗牠全程走勢良好，早段找到遮擋後，入直路移出外欄衝刺強勁，加上同場幾匹主要對手未有發揮出最佳水準，更造就其大勝而回。」



另一方面，潘頓昨晚勝出「勁駒」、「平常心」和「好鬥心」，不讓莫雷拉專美。前駒練者賀賢透露：「『勁駒』到從化受訓後即交出理想表現，雖然牠上季屢次接近，在四班賽贏馬只是時間問題，但今場久休復出且負一三三磅，贏馬難度亦高，下仗仍會報跑谷草一哩賽。」



「平常心」練者沈集成則說：「『平常心』前仗跑泥地由潘頓策騎，上次轉谷草因為他答應呂廄『高明駿將』在先才易配，今次由他重掌帥印很合理，實在其臨場發揮亦出色，此駒之後會跑下月的三班千二米賽。」



而截至昨晚賽事完結後，巴度及郭能分別是騎師榜上排第五位及第六位的合資格參賽騎師，兩人齊入選國際騎師錦標賽。



此外，馬會昨日公布了四場國際賽事的獲選馬匹名單（見附表），另外牌照委員會將發牌予蘇銘倫客串三個月，有效期由下月十三日至明年二月十四日。蘇銘倫計畫今日抵港，進行十四天強制檢疫，他之前身處阿聯酋，曾於十一月十二日、十九日、二十一日、二十二日和二十三日接受新冠病毒鼻咽拭子PCR核酸測試，結果均為陰性。



記者：文傑、亨利