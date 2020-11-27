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馬場浮世繪——三匹三冠盟主日本盃交鋒

2020-11-27 列印
  周日沙田的第四、五場賽事之間，馬會將轉播受注第四十屆日本盃。這場在東京競馬場舉行的一級大戰，是日本賽馬史上，首次出現三匹三冠盟主同場對壘，其中於二○一八年成為雌馬三冠盟主的「杏目」，是日本賽馬史上贏最多一級賽的良駒，今仗更會是其退役前的最後一戰，如能勝出，「杏目」更會成為日本史上最高獎金賽駒。不過牠今仗對手絕不好惹，其中應屆雄馬三冠盟主「鐵鳥翱天」服役以來，未嘗一敗；「謀勇兼備」則是新鮮出爐的雌馬三冠盟主。

馬場浮世繪
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