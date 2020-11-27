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馬場浮世繪——牽旺加富報名漏配頭罩

2020-11-27 列印
  第四場鄭廄「牽旺加富」於十月二十七日試閘及格後，馬會曾發通告指該駒是戴頭罩考閘及格，故出賽時亦必須戴此配備。然而昨早排位時，競賽小組發現馬兒並無呈報有此配備，小組已召見「牽旺加富」鄭俊偉，並着令「牽旺加富」須戴頭罩上陣。另外，小組接獲澳洲方面的書面證明，「包裝永勝」在當地出賽時均有佩戴眼罩，故此准許希斯讓「包裝永勝」今仗初出戴眼罩而毋須事先測試。

馬場浮世繪
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