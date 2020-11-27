  • 2020年11月27日 星期五
  • 25º
  • 62%
熱門： 周星馳陳玉娥新冠肺炎全民檢測修例風波

日報新聞 > 馬經

馬場浮世繪——馬會嚴控騎師社交防爆疫

2020-11-27 列印
  近日新冠病毒確診個案大增，馬會為求全力確保騎師及其家人不受感染，日前通知所有騎師，由即日起至另行通知，他們要避免前往餐廳、酒吧及同類型場所，同時要避免參與一切社交聚會，包括與馬主會面。此外，馬會有鑑早前將騎師分成不同組別的措施有效，故騎師現時仍只可跟同組成員接觸，且不能跟其他組別的騎師及其家人接觸。

馬場浮世繪
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd